Messina, auto in fiamme a Paradiso: l’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

È successo ieri nel tardo pomeriggio, un’auto ha preso fuoco sulla via Consolare Pompea, all’altezza del villaggio di Paradiso, a Messina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio e bonificare la strada. Ancora incerte le cause del rogo.

Nella giornata di ieri, domenica 6 settembre, i Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per spegnere un incendio che ha coinvolto un’auto, una Polo Volkswagen grigia, lungo la Litoranea. Gli operatori si sono recati sul posto intorno alle 19.30 con Autopompa serbatoio e Pick-up. Arrivata sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha spento le fiamme mettendo in sicurezza la vettura e ha bonificato la sede stradale.

Stando all’ultimo aggiornamento dei Vigili del Fuoco, le cause dell’incendio sono ancora da stabilire.

