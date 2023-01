È successo stanotte a Messina: un incendio ha interessato diverse auto parcheggiate in via Costantino Lascaris, nei pressi del viale Boccetta. Il bilancio è di tre auto distrutte dalle fiamme, mentre diverse vetture vicine hanno subito danni, così come il prospetto di uno stabile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa e un’autobotte. Ancora da individuare le cause di quanto accaduto.

