Messina. Aggredisce la moglie con una chiave inglese: per lui scatta il divieto di avvicinamento

La Polizia di Stato ha eseguito due misure cautelari per maltrattamenti: vittime due donne, costrette a subire violenze fisiche e morali da parte del coniuge per diversi anni. In uno dei due casi, l’uomo ha aggredito la donna con una chiave inglese. A salvarla, l’intervento dei vicini.

Sono due le misure cautelari eseguite nei giorni scorsi dai poliziotti delle Volanti ed emesse dal Tribunale di Messina a carico di un 43enne e di un 84enne. In entrambi i casi la vittima è il coniuge costretto a subire maltrattamenti di natura fisica e morale nel corso degli anni; in entrambi i casi la vittima non ha mai denunciato nella speranza che la situazione potesse migliorare.

La situazione è invece peggiorata e culminata in un episodio ben più grave dei precedenti: nel primo caso le minacce e le ingiurie si sono trasformate in aggressione alla presenza dei figli minori costringendo la donna a cercare rifugio presso un vicino e rendendo necessario l’intervento dei poliziotti delle volanti; nel secondo caso la vittima è stata aggredita con una chiava inglese: solo l’intervento dei vicini l’ha salvata.

Le successive indagini eseguite dai poliziotti, coordinati dall’Autorità Giudiziaria, hanno evidenziato condotte reiterate negli anni e portato all’emissione delle misure.

Ai destinatari è fatto divieto di avvicinare in alcun modo i congiunti.

FONTE: Questura di Messina

