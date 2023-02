Merì, corpo semicarbonizzato ritrovato in piazza: indagano i Carabinieri

Ritrovato un corpo semicarbonizzato in piazza Italia ’90, a Merì, in provincia di Messina. Sul posto sono accorsi i Carabinieri, che hanno isolato la zona e avviato le indagini. Al momento non si esclude nessuna pista.

Il ritrovamento nella serata di ieri, giovedì 16 febbraio, a piazza Italia ’90, nell’area di parcheggio adiacente il campo sportivo di Merì, piccolo comune a circa 35 chilometri dalla città dello Stretto. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, da un primo esame sul corpo non sarebbero stati trovati segni di armi da fuoco o da taglio. I Carabinieri hanno avviato le indagini e si sta provvedendo ad eseguire gli esami del Dna. Il Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) di Messina è al lavoro con i rilievi del caso.

Articolo in aggiornamento.

