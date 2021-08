Isole Eolie. Attività chiuse per carenze igienico-sanitarie, droga e assembramenti: il report dei Carabinieri

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno effettuato nell’arcipelago delle Eolie, dei servizi straordinari di controllo del territorio, in concomitanza dell’incremento delle presenze turistiche nel mese di agosto, predisponendo con l’ausilio delle componenti specialistiche dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania mirati controlli agli esercizi pubblici.

Nell’ambito dei servizi di controllo alle attività economiche:

a Lipari , i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dal personale del N.A.S. di Catania, hanno accertato violazioni amministrative sotto il profilo igienico-sanitario nei confronti di sette attività economiche, due bar, due ristoranti, due gelaterie ed uno stabilimento balneare , sequestrando 14 kg di pesce per il quale non era garantita la prescritta filiera di tracciabilità degli alimenti, elevando numerose sanzioni amministrative. Inoltre, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà all’autorità Giudiziaria, il titolare di un bar per il reato contravvenzionale di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, poiché aveva organizzato un’esecuzione di musica dal vivo senza rispettare le condizioni previste dalle restrizioni volte a limitare la diffusione del covid-19, violando pertanto anche una specifica ordinanza sindacale. Infine uno stabilimento balneare è stato chiuso dopo aver accertato la presenza di circa 500 persone che creava assembramento ;

Nello specchio acqueo antistante l’arcipelago eoliano, l’equipaggio della Motovedetta CC N802 ha controllato diverse imbarcazioni, al fine di verificare il rispetto delle normative relative al Codice della Navigazione, nonché prevenire eventuali reati.

A Santa Marina Salina i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 25enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché, sottoposto a controllo in quell’area portuale, veniva trovato in possesso di oltre 5 grammi di cocaina.

Anche sulla terraferma, nel corso dei servizi i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno identificato 413 persone, controllato 180 veicoli, ispezionato 25 esercizi commerciali, effettuato 40 controlli domiciliari a persone sottoposte a restrizioni della libertà personale, segnalando alla Prefettura di Messina 11 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti e sequestrando complessivamente circa 10 grammi tra marijuana, hashish e cocaina.

Inoltre, in ragione delle aggressioni e risse avvenute durante il periodo estivo, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno proposto l’irrogazione di 10 provvedimenti di “daspo Willy”, 7 fogli di via obbligatori, nonché un provvedimento di sospensione della licenza di un esercizio commerciale, in quanto luogo abituale di pregiudicato ed i cui avventori si sono resi responsabili di violenti episodi che hanno minato l’ordine e la sicurezza pubblica.

