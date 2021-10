Isola di Vulcano. I Vigili del Fuoco monitorano le emissioni di CO2

Riflettori puntati su Vulcano, sorvegliato speciale dai Vigili del Fuoco di Messina. Così come richiesto dalla Protezione Civile Regionale e dal Sindaco di Lipari, sono iniziate già nella giornata del 13 ottobre le attività di monitoraggio dell’area ubicata vicino all’ex Camping “Sicilia”, SP 179 di Vulcano.

Per tale scopo è stato posizionato, dal personale del nucleo NBCR di Palermo, lo strumento HI90 (telerilevamento per immagini) per la scansione dell’area interessata da presunte emissioni di CO2 segnalate nei giorni scorsi. Al momento non si registrano valori anomali.

Analogo monitoraggio puntuale viene effettuato dal personale del Comando di Messina, con invio delle coordinate al Comando a cura di personale TAS e successiva rappresentazione grafica in pianta dei punti e degli eventuali valori anomali registrati. Il personale dei Vigili del Fuoco opera in stretta collaborazione con i tecnici della INGV.

