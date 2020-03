Incidente mortale ieri sera sull’autostrada A18 Messina – Catania, all’altezza di Sant’Alessio. Due auto, una Mercedes ed una Peugeout si sono scontrate per causa ancora in fase di accertamento. A perdere la vita un pensionato, che stava viaggiando in direzione Catania, fatale la violenza dell’impatto.

Sul luogo dell’incidente mortale sono intervenuti la Polizia Stradale e gli uomini del 118. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare, si è solo potuto constatare il decesso.

(89)