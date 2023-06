Incidente oggi in centro a Messina: una macchina, una Dacia Duster, si è ribaltata in via Garibaldi, nei pressi dell’incrocio col Torrente Boccetta. Coinvolta anche una seconda auto, una Toyota Aygo. Sul posto è accorsa la Polizia Municipale, che sta eseguendo tutti i rilievi del caso. L’incidente si è verificato pochi minuti fa e le dinamiche sono ancora da ricostruire. La circolazione stradale risulta bloccata dal Municipio.

In aggiornamento.

