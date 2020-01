Incidente a Fiumedinisi. Auto precipita da una scarpata: grave il conducente

Grave incidente, ieri pomeriggio, a Fiumedinisi: un uomo di 81 anni ha perso il controllo della sua utilitaria, una Fiat Panda, finendo in una scarpata. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Messina.

Poco dopo le 17,30 l’uomo transitava su una strada agricola in contrada Richisi, quando improvvisamente ha perso il controllo del veicolo ed è finito in un dirupo, scivolando su alcuni terrazzamenti e ribaltandosi più volte con l’auto, che si è fermata solo dopo aver sbattuto contro un albero. L’anziano è stato sbalzato fuori dal veicolo, sul terreno.

L’81enne, dopo essersi ripreso è riuscito, per fortuna, a chiedere aiuto e sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Stazione e i Vigili urbani, raggiunti poco dopo dall’ambulanza del 118 della postazione di Scaletta Zanclea. Il personale sanitario ha raggiunto il ferito in fondo alla scarpata e dopo aver prestato le prime cure, l’ha condotto al Policlinico di Messina per maggiori accertamenti. L’uomo sarebbe in pericolo di vita.

La causa dell’incidente sarebbe un errore di guida: l’uomo avrebbe, infatti, premuto l’acceleratore invece del freno nel tratto in discesa, precipitando a gran velocità dalla scarpata di circa 30 metri.

