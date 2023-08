Incidente a Messina: auto finisce contro un muro, rompe i tubi del gas e rimane in bilico

Incidente nella notte a Messina: un’auto è andata a sbattere contro un muro, provocando il crollo del marciapiede sottostante e la rottura di una tubazione del gas. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco.

È successo nella notte tra l’8 e il 9 agosto 2023, intorno all’una, quando i Vigili del Fuoco di Messina hanno ricevuto una richiesta di soccorso da contrada Acqua del Conte. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è andata a sbattere contro il muro che delimita la via Ippocrate. A seguito dell’incidente, parte della muratura che delimita la carreggiata è crollata sul marciapiede sottostante di Viale Italia. Il veicolo è rimasto in bilico a circa 10 metri d’altezza rispetto la strada sottostante.

Nel corso dell’incidente, il crollo del muro ha provocato, inoltre, la rottura della tubazione di adduzione del gas metano, determinando una importante fuoriuscita in atmosfera e, conseguentemente, il rischio che divampasse un incendio. A mettere in sicurezza l’auto, poi prelevata da un carro attrezzi, è stata la squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta sul posto.

Per quel che riguarda, invece, la tubazione danneggiata, ci ha pensato una squadra di Italgas, che ha provveduto alla necessaria riparazione, con il supporto dei Vigili del Fuoco. L’intervento si è concluso intorno alle ore 3.30.

(117)