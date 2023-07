Incendio oggi a Messina: bruciano le colline sopra Noviziato Casazza. Sul posto i Vigili del Fuoco

Vasto incendio oggi a Messina sulle colline sopra la zona di Noviziato Casazza. Sul posto in questo momento i Vigili del Fuoco e la Forestale. In azione i canadair.

Dopo l’incendio di ieri, 19 luglio, sui Colli San Rizzo, tornano a bruciare le colline di Messina. In questo momento due squadre dei Vigili del Fuoco di Messina sono in azione per domare le fiamme divampate nella zona sopra via Noviziato Casazza. Al lavoro anche due canadair. Sul posto anche la Forestale.

AGGIORNAMENTO ore 9.54 del 20 luglio 2023: aggiunti video e foto inviate dai Vigili del Fuoco riguardanti l’incendio sopra i Colli San Rizzo di Messina. Sul posto squadre di Messina e di Catania.

Incendio a Messina: intervento dei Vigili del Fuoco ai Colli San Rizzo

In aggiornamento.

(1075)