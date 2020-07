Incendio nella notte in un parcheggio: bruciate due auto e una moto – FOTO

Incendio in un parcheggio nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio in provincia di Messina. Coinvolte due auto, uno scooter e un’abitazione limitrofa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che sono riusciti a evitare parzialmente la propagazione delle fiamme alla seconda vettura.

L’incendio è divampato all’1.00 di stanotte, in un parcheggio nei pressi di un’abitazione di Valdina, in provincia di Messina. Danneggiate le due auto, bruciate in parte dal fuoco mentre le fiamme sono arrivate fino alla casa, che ha subito anch’essa qualche danno, seppur lieve.

Sul posto sono intervenute due pattuglie del nucleo radio mobile di Milazzo e della stazione di Valdina, oltre ad alcune squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo (Messina), che, una volta domato le fiamme, hanno provveduto a mettere in sicurezza e bonificare l’area. Ancora da accertare le cause dell’incendio.

