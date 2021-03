Incendio nella notte, due auto in fiamme nel messinese

Nella nottata di ieri i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti per spegnere un incendio: in fiamme due auto, una delle quali dotata di impianto a gas, fattore che ha aumentato il potenziale esplosivo del rogo. Le cause di quanto avvenuto sono in fase di accertamento.

È successo intorno alle 23.30 di ieri, lunedì 8 marzo. La squadra 5A dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo è intervenuta per il rogo di due autovetture completamente avvolte dalle fiamme. Una delle due automobili era dotata anche di impianto a gas, aumentando ulteriormente il potenziale esplosivo dell’incendio. Il tempestivo arrivo dei Vigili del fuoco ha scongiurato ulteriori danni, riportando la situazione alla normalità.

Le cause dell’incendio che ha coinvolto le due auto sono ancora da accertare. I mezzi intervenuti sono stati l’autopompa serbatoio, il pick-up con modulo antincendio e l’autobotte pompa che è servita a fornire maggiore supporto idrico. Sul posto anche i Carabinieri.

