Incendio nella notte a Lipari: l’intervento dei Vigili del Fuoco – VIDEO

Ancora un incendio in Sicilia: questa volta a bruciare è la macchia mediterranea di Lipari, nelle Isole Eolie. Le fiamme sono divampate nella notte appena trascorsa, tra il 31 e l’1 settembre, arrivando vicine ad alcune abitazioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale, diversi volontari e i Carabinieri, che stanno indagando sulle cause.

Dopo gli incendi della notte tra sabato 29 e domenica 30 settembre che hanno coinvolto Messina – e in particolare alcune frazioni e alcuni comuni della zona Tirrenica – e il Comune di Altofonte, in provincia di Palermo, devastando la vegetazione e generando non poca preoccupazione tra i residenti; la Sicilia ha ripreso a bruciare. Un incendio, sulle cui cause si sta investigando, si è sviluppato nella macchia mediterranea di Lipari, e in particolare nelle zone di Quattropani, Castellaro, Madoro Monte Sant’Angelo e Varesana.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il sospetto è che l’incendio sia stato doloso, ma i Carabinieri stanno ancora investigando sulle cause. Si prospetta, comunque, un disastro ecologico nella borgata più alta di Lipari, la più grande isola delle Eolie. I Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni hanno fatto rientro in sede intorno alle 8.00 di stamattina, martedì 1 settembre.

Di seguito, il video diffuso dal Vigili del Fuoco.

#Incendio di macchia mediterranea nella notte sull’isola di #Lipari (ME):#vigilidelfuoco impegnati per spegnere i roghi nelle zone di Quattropani e Monte Sant’Angelo. Un #Canadair al lavoro #1settembre pic.twitter.com/g8Mo1RFAb9 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 1, 2020

