Incendio in un’abitazione nel messinese: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di paura a Naso, in provincia di Messina, nella notte tra sabato e domenica. I Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di Patti sono dovuti intervenire intorno alle 3.30 per un incendio divampato al piano superiore di un’abitazione. La squadra si è recata sul posto con autopompa serbatoio e modulo attrezzato, assieme all’autobotte in rincalzo proveniente dalla Centrale. Domato il rogo che era arrivato a coinvolgere completamente la copertura della casa, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza e bonificato l’area per poi fare rientro in sede.

Non vi sono feriti o vittime. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

