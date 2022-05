Incendio in un appartamento nel messinese: l’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

Giornata impegnativa quella di ieri per i Vigili del Fuoco della provincia di Messina, che sono intervenuti per un incendio in un appartamento di Barcellona Pozzo di Gotto, uno tra i boschi del taorminese, e infine hanno domato le fiamme provenienti dal bus che ha preso fuoco al capolinea dello Zir, a Messina. In tutti e tre i casi, nessuna persona è rimasta coinvolta.

Nel pomeriggio del 24 maggio, i Vigili del del fuoco del distaccamento di Letojanni sono intervenuti in via Sirina, nella zona di Taormina, per un incendio boschivo. Sempre ieri, intorno alle 18.30, a squadra della caserma centrale di Messina è intervenuta, assieme a una autobotte in supporto, per domare le fiamme che hanno distrutto un bus dell’ATM; evento che ha generato un botta e risposta tra l’Azienda e i sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti. Infine, la squadra del distaccamento di Milazzo è intervenuta per domare l’incendio che ha interessato un appartamento nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Non si registrano feriti.

