Incendio in un appartamento nel messinese: l’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

È partito dal frigorifero della cucina l‘incendio divampato ieri in un appartamento di Torregrotta, in provincia di Messina, situato al piano terra di una palazzina di cinque piani. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che, per sicurezza, hanno provveduto ad evacuare alcune abitazioni limitrofe.

L’incendio è divampato nella mattinata di ieri, lunedì 23 novembre, intorno alle 12.00 sono accorsi sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Milazzo. La squadra ha spento prontamente le fiamme, provenienti dal frigorifero della cucina. Gli automezzi intervenuti sono stati l’Autopompa serbatoio e il pick-up attrezzato con modulo antincendio. In supporto alla squadra è arrivata l’autoscala dalla Centrale di Messina per favorire anche l’evacuazione preventiva di alcuni abitanti degli appartamenti vicini.

Una volta spento l’incendio, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza e bonificato tutta l’area interessata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani e personale del 118.

