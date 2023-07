Incendio in un appartamento a Messina: l’intervento dei Vigili del Fuoco

È successo nella giornata di ieri, domenica 2 luglio, intorno all’ora di pranzo: un incendio è divampato in un appartamento di via Fata Morgana a Messina. La proprietaria è stata consegnata alle cure del 118 a causa del fumo inalato. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche una pattuglia della Polizia di Stato.

L’incendio si è verificato intorno alle ore 13.00 di ieri, domenica 2 luglio, all’interno di un’abitazione situata al terzo piano di un edificio di via Fata Morgana. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Nord di Messina è quindi intervenuta con autoscala e ha provveduto, oltre allo spegnimento delle fiamme, a soccorrere la proprietaria della casa. La donna, che aveva inalato il fumo generato dall’incendio, è stata affidata al personale del 118 per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

A causa delle alte temperature generate dall’incendio nell’appartamento di via Fata Morgana, e quindi per la rottura e distacco di una parte delle pignatte dall’intradosso del solaio, l’abitazione è stata dichiarata precauzionalmente inagibile dal caposquadra intervenuto sul posto in attesa dell’esecuzione dei lavori di ripristino del caso. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato di Messina. Non sono ancora state comunicate le cause dell’incendio.

(39)