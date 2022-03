Guida ubriaco in autostrada in pieno giorno: sanzionato automobilista sulla A18

Patente ritirata, auto sequestrata e una multa salata per il guidatore beccato ubriaco alla guida sull’autostrada A18 Messina-Catania, nella mattinata di ieri, 21 marzo. Ad intercettarlo, la Polizia Stradale di Giardini Naxos, a seguito di una segnalazione.

Percorreva la A18 Catania-Messina in maniera irregolare, andando a zigzag e mettendo a rischio tutta l’utenza stradale. Così, grazie ad una comunicazione pervenuta dal Centro Operativo Compartimentale di Catania nonché alcune segnalazioni di utenti in transito sulla stessa A18, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Giardini Naxos è riuscita a rintracciare l’auto ed il conducente poco “attento” nella guida.

È accaduto nella mattinata di ieri. Ricerche lungo la tratta stradale per circa un’ora fino al fermo del veicolo che, per motivi di sicurezza, è stato accompagnato fuori dalla sede stradale. Appena sceso dal veicolo, il conducente a stento riusciva a tenere gli occhi aperti, emanava un forte alito vinoso, manifestava un eloquio incerto e biascicato, con un equilibrio precario ed evidenti problemi di coordinazione motoria.

Adottando tutte le procedure previste dalla Legge e, nel rispetto delle normative anti-Covid, veniva richiesto all’utente di sottoporsi alle prove etilometriche dell’alcotest, riscontrando in due momenti diversi un tasso alcolemico di 2,32 g/l e di 2,62 g/l. La guida in stato di ebbrezza prevede, in particolare, tre fasce di assunzione di alcool per le quali sono inficiate le capacità di guida; tali fasce sono 0,5 – 0,8; 0,8 – 1,5; superiore a 1,5 grammi per litro. Tolleranza zero, invece, per i conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose.

Nel caso di specie, che visto coinvolto l’incauto conducente, i limiti erano notevolmente superati. Per la guida tenuta e, secondo le previsioni di legge, al guidatore qualche bicchiere “di troppo” è costata la patente, ritirata per la successiva sospensione, e l’auto, sequestrata per la successiva confisca, oltre ad essere stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

È stato così sanzionato un comportamento che avrebbe potuto trasformare in dramma la giornata autostradale. Quanto accaduto serve a mantenere elevata l’attenzione verso un fenomeno che non è solo legato, come ovvio, alla sicurezza sulle strade, ma che riveste anche carattere “sociale”. L’assunzione di alcolici e di droghe è, come emerge da tutte le analisi statistiche degli ultimi anni, sempre tra le prime cause di morte sulle nostre strade. Il consiglio della Polizia Stradale è di non mettersi mai alla guida se sono state assunte sostanze alcoliche o sostanze stupefacenti di qualsivoglia genere, ma anche in tutti quei casi in cui il nostro corpo accusa stanchezza, perché la sicurezza sulle strade è sicurezza della vita.

FONTE: Questura di Messina

