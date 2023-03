Furgone prende fuoco per strada: l’intervento dei Vigili del Fuoco nel messinese

Furgone prende fuoco sulla S.P. di Ficarra, nella provincia di Messina. L’incendio si è verificato ieri, mercoledì 29 marzo. Sul posto sono intervenuti, intorno alle 17.40, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Patti. Arrivati in loco, gli operatori della squadra hanno spento le fiamme, ma il mezzo era ormai completamente distrutto. Non risultano danni a persone. Prima del rientro in caserma, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e bonificare l’area circostante.

(15)