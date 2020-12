Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: smantellati due gruppi criminali – VIDEO

La Guardia di Finanza sta eseguendo 16 arresti tra Messina, Catania, Bergamo e Francoforte sul Meno per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attraverso l’organizzazione di matrimoni fittizi tra cittadini italiani e stranieri.

Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 soggetti (5 dei quali in carcere e 11 agli arresti domiciliari), promotori e membri di due gruppi criminali, con base a Messina, dediti al favoreggiamento dell’ingresso/permanenza clandestina di cittadini extracomunitari irregolari sul territorio italiano.

Le indagini dell’operazione ZIFAF, condotte dagli specialisti del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia peloritana, hanno permesso di far luce su uno strutturato sistema illecito, finalizzato all’organizzazione di matrimoni fittizi tra cittadini italiani e stranieri (marocchini, algerini e tunisini), con lo scopo di conseguire la carta di soggiorno per motivi di famiglia, essenziale per l’ingresso e/o la permanenza nel territorio dello Stato italiano, ovvero per “sanare” la posizione di quelli destinatari di Decreti di Espulsione dal territorio dello Stato, già emanati dalla Prefettura e resi esecutivi dalla Questura.

Ulteriori aggiornamenti e dettagli arriveranno nel corso della mattina.

FONTE: Guardia di Finanza – Comando provinciale Messina

