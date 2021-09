Famiglia bloccata con l’auto in panne durante il maltempo: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Una famiglia di quattro persone, è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco, perché era rimasta bloccata con l’auto in panne a Piano Margi, Castroreale, in una zona montuosa. Provvidenziale l’intervento degli operatori, giunti sul posto prima che il buio rendesse più difficile la localizzazione.

È successo nel pomeriggio di ieri, domenica 5 settembre. A bordo dell’auto, rimasta in panne in una zona montuosa di Castroreale (provincia di Messina) durante il maltempo, una famiglia di quattro persone, tra cui un minore ed un neonato. Ad intervenire in loro soccorso, una squadra dei Vigili del Fuoco di Milazzo.

