Estorsione e ricettazione: 13 indagati per la maxi operazione “Gipsy Village”

È scattata all’alba di oggi, martedì 14 luglio, l‘operazione “Gipsy Village” che, tra Cosenza, Montalto Uffugo, Torano Castello (in provincia di Cosenza) e Barcellona Pozzo di Gotto (in provincia di Messina) vede coinvolte 13 persone, accusate di ricettazione ed estorsione con il metodo del “cavallo di ritorno”.

In campo oltre 120 carabinieri che stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari, emessa dal gip presso il tribunale di Cosenza, su richiesta della locale procura della Repubblica, nei confronti dei 13 indagati, a vario titolo, per i reati in concorso di ricettazione, furto ed estorsione.

L’operazione mira a disarticolare il gruppo criminale noto come “Villaggio degli Zingari”, di Cosenza.

In aggiornamento.

FONTE: AdnKronos

(121)