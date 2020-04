Esce di casa due volte nella stessa giornata nonostante i domiciliari: arrestato per evasione

Nel corso della nottata tra giovedì 23 e venerdì 24 aprile, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Patti hanno arrestato, in flagranza di reato, il 21enne pattese M.R., ritenuto responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari cui era sottoposto.

In particolare, nel tardo pomeriggio del 23 aprile scorso, è stato segnalato alle Forze dell’Ordine il secondo allontanamento arbitrario del ragazzo dal proprio domicilio, peraltro per la seconda volta nell’arco della stessa giornata. I militari dell’Arma, pertanto, a seguito delle ricerche operate presso amici e parenti tra i Comuni di Patti e Gioiosa Marea, hanno rintracciato il giovane mentre si aggirava sulla pubblica via, apparentemente senza meta, in località Scala di Patti.

Identificato ed arrestato in quanto responsabile del reato di evasione, il 21enne è stato poi condotto presso l’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto per accertamenti sanitari relativi al covid-19, al termine dei quali è stato associato presso la Casa Circondariale di quel centro, come da ordinanza di custodia cautelare in carcere nel frattempo emessa dal Tribunale di Patti, in aggravamento della pregressa misura degli arresti domiciliari più volte violata dal giovane.

(67)