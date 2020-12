Coronavirus. Potenziati i controlli a Natale: il piano della Prefettura di Messina

Nel pomeriggio di venerdì, presso la Prefettura di Messina, si è svolta una riunione di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, in modalità video conferenza, finalizzata alla pianificazione dei servizi di controllo del territorio in vista delle imminenti festività natalizie, ed in relazione alle ulteriori misure adottate dalla Regione Siciliana per la prevenzione ed il monitoraggio della diffusione epidemiologica da Covid-19.

All’incontro, presieduto dal Prefetto, dott.ssa Maria Carmela Librizzi, hanno partecipato, il Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, l’Assessore alla Polizia Municipale del Comune di Messina, il Direttore dell’ASP di Messina e il Capo della Segreteria Tecnica dell’Assessore Regionale alla Salute.

Nel corso della riunione, il rappresentante dell’Assessorato Regionale alla Salute ha illustrato le misure introdotte con l’ordinanza regionale n. 64 del 10 dicembre u.s. che, al fine di monitorare gli spostamenti da e per la Sicilia, ha disposto per chiunque faccia ingresso nel territorio Regionale la registrazione sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it.

In tale ambito, l’Assessorato Regionale alla Salute ha predisposto, in collaborazione con il Comune di Messina ed i vettori marittimi, un complesso dispositivo di gestione dei flussi in transito sullo stretto di Messina.

In particolare, per i cittadini residenti nella provincia di Messina, l’Assessorato Regionale alla Salute ha previsto, in collaborazione con l’ASP di Messina e il Dipartimento regionale della protezione civile, che coloro i quali, non avendo già provveduto all’effettuazione di un tampone molecolare nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Sicilia, decidano volontariamente di sottoporsi a tampone, potranno recarsi in tre postazioni cd. drive-in, collocate in prossimità dell’Ex-Gazometro, della stazione marittima e dell’approdo dei mezzi veloci.

Il Comitato ha preso atto delle misure predisposte ed ha evidenziato la particolare importanza, da parte dei soggetti competenti, di una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione dell’utenza.

Nel corso della riunione è stata altresì operata una complessiva disamina allo scopo di definire le linee d’intervento indirizzate a rafforzare le misure anti-covid, anche in chiave preventiva, al fine di conferire rinnovato impulso all’azione informativa, di prevenzione e vigilanza del territorio, in occasione delle imminenti festività natalizie.

In particolare, è stato previsto un piano di potenziamento dei servizi di controllo da parte delle Forze dell’ordine, adeguando alle esigenze delle prossime festività i servizi di vigilanza già dalle stesse assicurati, che prevedono l’utilizzo di contingenti di pattuglie mobili in grado di far fronte, con tempestività, ad eventuali assembramenti “dinamici” o in movimento.

E’ stata posta specifica attenzione ai servizi di controllo nelle piazze e nelle aree ritenute più esposte al rischio di assembramenti connesso allo shopping natalizio e alla movida.

Il rispetto delle norme restrittive anti assembramento si svolgerà con l’azione coordinata delle Forze di polizia in concorso con le Polizie Municipali, tenuto conto anche che, da parte dell’Amministrazione comunale, sono stati confermati i provvedimenti di divieto di stazionamento e di limitazione degli afflussi nelle principali piazze e vie cittadine.

Si è fatto inoltre riferimento alle diverse disposizioni in vigore allo stato attuale, che restringono la mobilità e la circolazione tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, e alle ulteriori restrizioni previste nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio, al fine di intensificare i controlli nelle principali arterie stradali e agli snodi dei servizi di trasporto, anche con l’ausilio della Polizia stradale e della Polizia ferroviaria.

Restano fermi i servizi già previsti e intensificati presso le stazioni ferroviarie, ai luoghi di imbarco dei traghetti e alle stazioni dei pullman.

Il Prefetto ha richiamato l’attenzione anche sulla necessità di non abbassare i livelli di guardia con rifermento a possibili attacchi terroristici, attenzionando in particolare i luoghi maggiormente esposti, quali quelli di culto.

Il Prefetto ha infine evidenziato come i piani di controllo operativi, disposti con il massimo impiego delle Forze dell’ordine e locali disponibili, non potranno conseguire lo svolgimento in sicurezza delle festività natalizie se non accompagnati dal senso di responsabilità dei cittadini nell’osservanza delle particolari restrizioni previste dalle vigenti disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio.

