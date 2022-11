Coppia smercia droga in casa: arrestati un 53enne e una 42enne nel messinese

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di droga la coppia arrestata nei giorni scorsi dai Carabinieri in provincia di Messina. I due, un 53enne e una 42enne, sono stati arrestati in flagranza di reato. Nella loro abitazione diverse quantità di marijuana, cocaina e hashish, che avrebbero fruttato oltre 6000 dosi. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Taormina a Giardini Naxos.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Taormina avevano notato un insolito via vai di persone nei pressi dell’abitazione della coppia e pertanto sono stati predisposti specifici servizi di osservazione del luogo.

Nel primo pomeriggio di ieri, ritenendo fondato motivo che la coppia potesse detenere della droga, i militari dell’Arma hanno perquisito la loro abitazione ed hanno trovato all’interno dell’appartamento oltre 1,100 kg di marijuana, 12 grammi di cocaina, 84 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. La droga, sottoposta alle analisi di laboratorio che hanno accertato un tasso di purezza tale da consentire di ricavare oltre 6.000 dosi, è stata sequestrata unitamente al bilancino di precisione ed al materiale per il confezionamento e la coppia è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, disponendo a carico di entrambi l’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria.

FONTE: Legione Carabinieri “Sicilia” – Comando Provinciale di Messina

