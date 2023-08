Controlli in locali e ristoranti: multe per oltre 5mila euro per 8 attività. I dettagli

Cibo surgelato e mal conservato, e non solo: i Carabinieri multano cinque locali e tre attività di ristorazione in provincia di Messina. Proseguono i controlli straordinari sulla movida estiva. Il report.

Proseguono i servizi di controllo del territorio predisposti dai Carabinieri della Compagnia di Taormina, particolarmente intensificati nel periodo estivo, soprattutto nelle zone del litorale ionico, mete di maggiore flusso turistico, nonché dei locali frequentati dai giovani della movida. Nel fine settimana, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi, del reparto Antisofisticazione e Sanità di Catania e del Reparto Tutela Agroalimentari di Messina, i servizi sono stati concentrati tra i comuni di Letojanni, Giardini Naxos e Taormina.

Nel corso dei controlli agli esercizi pubblici, i Carabinieri di Taormina, con il supporto tecnico specialistico dei militari del N.A.S. di Catania e del reparto Tutela Agroalimentare di Messina, hanno controllato 3 esercizi commerciali, con annessa attività di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande. All’esito della verifica, i militari hanno contestato ai titolari violazioni amministrative per oltre € 5.000 per le irregolarità riscontrate nell’ambito della gestione degli alimenti e delle bevande, tra cui la mancata indicazione della natura surgelata/congelata degli alimenti e per aver conservato alimenti di diverso genere in cella frigo in commistione tra loro.

Nel corso dei controlli agli esercizi pubblici sono state verificate, altresì, le posizioni dei lavoratori e per due di loro sono scattate denunce per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblici Ufficiali sulla identità, mentre un altro soggetto è stato denunciato per aver dato in locazione un immobile, ai fini di lucro, a due cittadini extracomunitari sprovvisti di titolo di soggiorno.

Infine cinque locali da ballo, sottoposti a controllo, non si attenevano alle prescrizioni dell’ordinanza sindacale in vigore nel Comune di Giardini Naxos per la regolamentazione delle emissioni sonore. Cinque le sanzioni amministrative elevate pari a € 300,00.

Foto di repertorio

FONTE: Legione Carabinieri Sicilia – Comando Provinciale di Messina

(11)