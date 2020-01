Controlli in sale scommesse e aziende edili: denunciati 4 imprenditori

Cinque attività della provincia di Messina, tra sale scommesse e aziende edili, sono finite nel mirino del nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri. Tutte e cinque sono risultate irregolari portando a multe per un valore totale di 40mila euro.

In questi primi venti giorni del nuovo anno, una serie di controlli a sale scommesse ed aziende edili sono stati effettuati nella provincia di Messina.

Questo il risultato dei controlli effettuati dai Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro:

5 le ditte ispezionate dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, delle quali 5 risultate irregolari ;

6 i lavoratori sottoposti a controllo, di cui 1 totalmente in nero.

In 1 caso è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Quattro datori di lavoro sono stati denunciati, a vario titolo, per violazioni delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro ed utilizzo di impianti di videosorveglianza per il controllo dei lavoratori a distanza senza autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro di Messina.

Le sanzioni amministrative e le ammende ammontano ad oltre 40.000,00 euro complessivamente.

FONTE: Legione Carabinieri “Sicilia” – Comando Provinciale di Messina

