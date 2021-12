Controlli green pass a Messina: multe a 8 persone e 5 attività commerciali

Continuano i controlli a Messina e provincia sul possesso del green pass e del rispetto delle norme anti-covid. La Prefettura ha inviato il report giornaliero riferito alla giornata del 10 dicembre: 1610 le persone controllate, per quel che riguarda la certificazione verde, 8 le multe staccate. Per quanto riguarda le attività commerciali, invece, sono state 246 quelle controllate, 5 delle quali sono state sanzionate.

In base alle nuove regole stabilite dall’ultimo decreto legge covid del Governo Draghi, tra cui l’obbligo del green pass per salire sui mezzi pubblici, bus e tram, o su traghetti e aliscafi, la Prefettura di Messina ha disposto, a partire dallo scorso lunedì 6 dicembre, controlli a campione in città e provincia.

Ecco il report dei controlli anti-covid della Prefettura di Messina del 10 dicembre 2021.

Green pass, persone controllate: 1610;

Green pass, persone multate: 8;

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4 del d.l. 19 del 2020) (art. 5 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 101 del 1.12.2021): persone controllate e sanzionate: 16;

Attività o esercizi controllati: 246;

Titolari di attività o esercizi sanzionati: 5;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 13 del d.l. 52 del 2021 – sanzione amministrativa): 0;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 4 del d.l. 19 del 2020 – misura cautelare): 0;

PERSONE DENUNCIATE per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus: 0.

