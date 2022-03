Controlli anti-covid e green pass a Messina: monitorate 55 attività commerciali

Proseguono i controlli anti-covid disposti dalla Prefettura di Messina per monitorare sul rispetto delle norme, con particolare riferimento a quelle riguardanti il possesso del green pass e l’uso della mascherina. Nella giornata di ieri, martedì 29 marzo, sono state controllate 740 persone e 55 attività commerciali.

Le misure disposte a partire dal dicembre 2021 per quel che riguarda l’uso del green pass cadranno, per la maggior parte, a partire dal 1° aprile, con la fine dello Stato di Emergenza. Intanto, però, proseguono i controlli interforze disposti dalla Prefettura di Messina su tutto il territorio di propria competenza. Nella giornata di ieri non è stata elevata nessuna multa. Vediamo il report completo del 29 marzo.

Il report della Prefettura di Messina sui controlli anti-covid del 29 marzo 2022

Di seguito il report completo della Prefettura di Messina sui controlli anti-covid del 29 marzo 2022:

Green pass, persone controllate: 740 ;

; Green pass, persone multate: 0;

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4 del d.l. 19 del 2020): persone controllate e sanzionate: 0;

Attività o esercizi controllati (art. 9-bis del d.l. 52 del 2021): 55 ;

; Titolari di attività o esercizi sanzionati (art. 9-bis del d.l. 52 del 2021): 0;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 13 del d.l. 52 del 2021 – sanzione amministrativa): 0;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 4 del d.l. 19 del 2020 – misura

cautelare): 0;

cautelare): 0; Persone denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione: 0.

