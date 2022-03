Controlli anti-covid e green pass a Messina: coinvolte 988 persone, nessuna multa staccata

Quasi mille le persone sottoposte ai controlli anti-covid disposti dalla Prefettura di Messina, 88 le attività commerciali monitorate. Nessuna multa staccata martedì 22 marzo. Questi, in estrema sintesi, i numeri del report inviato dal Palazzo del Governo sulle attività svolte dalle forze dell’ordine nella giornata di ieri.

Con l’entrata in vigore, lo scorso dicembre 2021, delle misure di contenimento riguardanti in particolare l’obbligo di avere il green pass per accedere a determinate attività commerciali e sociali o salire sui mezzi pubblici, la Prefettura di Messina ha disposto, su indicazione di Roma, un’intensificazione dei controlli mirati a garantire il rispetto delle norme. Vediamo il report dei servizi di ieri, martedì 22 marzo, sul territorio di competenza della Prefettura di Messina.

Il report della Prefettura di Messina sui controlli anti-covid del 22 marzo 2022

Di seguito il report completo della Prefettura di Messina sui controlli del 22 marzo 2022:

Green pass, persone controllate: 988 ;

; Green pass, persone multate: 0;

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4 del d.l. 19 del 2020): persone controllate e sanzionate: 0;

Attività o esercizi controllati (art. 9-bis del d.l. 52 del 2021): 88 ;

; Titolari di attività o esercizi sanzionati (art. 9-bis del d.l. 52 del 2021): 0;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 13 del d.l. 52 del 2021 – sanzione amministrativa): 0;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 4 del d.l. 19 del 2020 – misura

cautelare): 0;

cautelare): 0; Persone denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione: 0.

