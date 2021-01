Controlli anti-covid a Messina: sospesa partita di calcetto a Tremonti

La Polizia di Messina ha sorpreso dieci persone (tra cui otto minorenni) che giocavano una partita di calcetto a Tremonti, in violazione alle norme anti-covid disposte dal Dpcm Conte. Sanzionati anche gli avventori di un circolo culturale nei pressi del viale Europa. Il resoconto completo dei controlli del weekend.

Proseguono, a Messina, i controlli anti-Covid ad opera delle Forze dell’Ordine volti a garantire il rispetto delle normative vigenti e ad arginare il diffondersi del virus. Particolare attenzione è stata prestata affinché fosse garantito il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza ed evitato ogni tipo di assembramento o spostamento che non sia motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità.

I controlli del fine settimana hanno visto impegnata in prima linea la Polizia di Stato che ha svolto nella provincia di Messina numerosi servizi. Sottoposti a controllo 1.372 persone e 167 esercizi commerciali. Sono 26 le persone sanzionate.

In particolare, sospesa nella giornata di venerdì scorso, una partita di calcetto in località Tremonti. In campo, impegnati nell’azione di gioco, i poliziotti hanno sorpreso dieci persone di cui otto minorenni. Il responsabile della società sportiva ha giustificato la presenza dei giocatori in campo affermando che si trattava di una selezione di atleti per un torneo nazionale. Si rammenta che, l’attuale normativa prevede che solo eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale sono consentiti.

Inoltre, nella giornata di ieri, i poliziotti hanno sorpreso e sanzionato gli avventori di un circolo culturale nei pressi del viale Europa. Cinque, nello specifico, le persone identificate e sanzionate ai sensi dell’art.4 D.L.19/2020.

Sanzionati altresì due abituali assuntori di sostanza stupefacente che, contestualmente, sono stati segnalati all’Autorità competente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

FONTE: Questura di Messina

