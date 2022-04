Camion in panne allo svincolo di Boccetta: traffico in tilt a Messina

La mattinata di questo venerdì 15 aprile non è cominciata esattamente al meglio per gli automobilisti messinesi: camion in panne allo svincolo di Boccetta, in uscita verso Messina, dove in questo momento sta intervenendo una pattuglia della Polizia Stradale. Traffico ancora in tilt, ma gli agenti sono al lavoro e la situazione si dovrebbe sbloccare a breve.

Sta succedendo in queste ore. Intorno alle 8.30 di questa mattina, un camion è rimasto bloccato, in panne allo svincolo di Boccetta. Caos per gli automobilisti, bloccati ormai da diverso tempo. Sul posto è appena intervenuta la Polizia Stradale, che è riuscita, intanto, a spostare il mezzo pensante in modo da far defluire un po’ il traffico. Le operazioni per lo sblocco totale potrebbero durare una mezz’ora.

