Cade in un tombino in centro a Messina: giovane trasportato in ospedale

È successo intorno alle 16.00 di oggi pomeriggio: un ragazzo è caduto all’interno di un tombino nel pieno centro di Messina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane in ospedale. Ancora da accertare le cause dell’incidente.

Dalle prime ricostruzioni, il giovane stava camminando in centro a Messina quando è precipitato all’interno di un tombino tra la via dei Mille e la via Santa Cecilia. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che lo hanno tirato fuori dopo la caduta di circa 4-5 metri. Sul posto anche gli uomini del 118 che lo hanno portato trasportato in ospedale.

In aggiornamento.

(14)