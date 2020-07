Brutto incidente sull’autostrada Messina-Palermo: auto si ribalta, un ferito – VIDEO

Brutto incidente sull’autostrada A20 Messina Palermo: un’auto si è ribaltata, rimanendo “su un fianco”, nei pressi dello svincolo di Falcone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il conducente dalla vettura. L’uomo, che ha riportato diverse ferite, è stato trasportato da un mezzo dell’elisoccorso al Policlinico di Messina.

L’incidente è avvenuto ieri, domenica 5 luglio, in autostrada, nei pressi dello svincolo di Falcone, e ha interessato un mezzo che viaggiava in direzione Palermo. Giunta sul posto intorno alle 10.00, la squadra 5A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Milazzo, intervenuta con un’auto pompa serbatorio (APS). Per estrarre il conducente rimasto nell’auto, gli operatori hanno utilizzato dei cuscini vetter per sollevare il mezzo ribaltato.

Gli operatori hanno estratto l’infortunato utilizzando cuscini vetter per sollevare l’auto ribaltata e il gruppo da taglio con divaricatore e cesoia idraulica per tagliare e allargare alcuni lembi di lamiera del mezzo. I Vigili del Fuoco sono così riusciti a liberarlo e ad affidarlo alle cure del personale medico del 118 che lo ha immediatamente trasportato con elisoccorso al Policlinico “G. Martino” di Messina per le ferite riportate.

La squadra è rientrata in sede intorno alle 12.00, dopo aver bonificato e messo in sicurezza l’area in cui è avvenuto l’incidente.

I video dei soccorsi dopo l’incidente sulla Messina-Palermo

