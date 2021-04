Brutto incidente sull’autostrada A18 Messina-Catania: due feriti

Brutto incidente stamattina sull’autostrada A18 Messina-Catania a causa di un tamponamento che vedrebbe coinvolti quattro veicoli. Due i feriti. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi. Traffico rallentato, ma starebbe iniziando a defluire.

È successo oggi, giovedì 1 aprile, intorno alle 9.10. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un tamponamento che avrebbe coinvolto quattro veicoli al km10 dell’autostrada A18, tra Messina Sud e Roccalumera, più o meno all’altezza di Scaletta Zanclea. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 in ambulanza, i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale, che sta attualmente facendo i rilievi.

Traffico in tilt, quindi, in direzione Messina. La situazione sembrerebbe però in progressivo miglioramento da questo punto di vista. La Stradale è infatti riuscita ad aprire una corsia per far defluire i mezzi in transito sull’autostrada A18 Messina-Catania.

(Foto © Antonio Grimaldi)

