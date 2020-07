Brutto incidente nel messinese: pick-up finisce fuori strada, un ferito – FOTO

Brutto incidente ieri, martedì 7 luglio, in provincia di Messina: un pick-up è finito fuori strada. Al suo interno, una coppia sposata, marito e moglie. Necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare l’uomo, ferito, al Policlinico “G. Martino”.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.00 di ieri mattina a Librizzi, in provincia di Messina. Per cause ancora da accertare, un uomo e la moglie sono andati fuori strada a bordo del loro pick-up. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Patti con APS (autopompa serbatoio). L’uomo, ferito, è stato affidato agli uomini del 118 che lo hanno portato in elisoccorso al Policlinico “G. Martino” di Messina.

La squadra intervenuta dei Vigili del Fuoco, capitanata dal CSE Giuseppe Arena, ha ultimato le procedure di messa in sicurezza e bonifica della zona dell’incidente ed è rientrata intorno alle 14.00.

(7)