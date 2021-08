Brutto incidente nel messinese: coinvolte due auto. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Nella giornata di ieri, lunedì 2 agosto, i Vigli del Fuoco del Comando di Messina sono intervenuti a Torregrotta a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due auto. I feriti sono stati estratti dall’abitacolo della vettura dagli operatori del 118. Sul posto anche la Polizia Municipale.

È successo ieri intorno alle 15.00 in via Nazionale, a Torregrotta, all’incrocio con via XXI ottobre. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Milazzo, giunta con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato. Compito dei Vigili del Fuoco è stato quello di mettere in sicurezza le autovetture, una delle quali aveva l’alimentazione a gpl, mentre i sanitari del 118 si sono occupati di soccorrere i feriti.

(359)