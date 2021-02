Brutto incidente in autostrada: un’auto si ribalta sulla Messina-Palermo

L’incidente è avvenuto stamattina, intorno alle 10.45, all’interno della galleria Cicero a Gioiosa marea, sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Un’auto che viaggiava in direzione Palermo si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia Stradale, e una squadra del CAS, per il ripristino della rete.

Ad intervenire sono stati gli operatori del Comando di Messina. La vettura, spiegano dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, transitando in direzione Palermo probabilmente ha sbandato e perso il controllo, ribaltandosi. Immediato l’intervento del presidio fisso del CAS di Calavà, giunto sul posto con un’autopompa serbatoio attrezzata per questo tipo di operazioni di soccorso e con al seguito un’autobotte con 8.000 litri di acqua e liquido schiumogeno per un ulteriore sicurezza sullo scenario emergenziale.

I feriti sono stati affidati al personale medico e subito trasportati all’ospedale più vicino. Sul posto anche la polizia stradale e la squadra lavori del consorzio autostrade siciliane (CAS) per il ripristino della rete.

