Brutto incidente all’alba: auto si ribalta sull’autostrada Messina Palermo – FOTO

Brutto incidente all’alba di oggi sull’autostrada A20: un’auto, con a bordo una donna, si è ribaltata nelle vicinanze dello svincolo di Messina Centro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

L’incidente stradale, autonomo, è avvenuto intorno alle 5 del mattino di oggi, venerdì 7 agosto. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata a seguito di un forte impatto al chilometro 6.77 dell’autostrada A20 Messina Palermo, nelle vicinanze dello svincolo di Messina Centro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con un’autopompa serbatoio (APS), che hanno messo in sicurezza il veicolo prima di consegnarlo al personale del soccorso stradale. Gli addetti alla manutenzione hanno poi bonificato il tratto di autostrada in cui si era verificato l’incidente.

La donna alla guida dell’auto è stata affidata alle cure del personale del 118, intervenuto a bordo di un’ambulanza. Sul posto, anche gli agenti della Polstrada.

