Brutto incidente a Messina: auto si ribalta sul Boccetta. Un ferito – FOTO

Un’auto ribaltata e un ferito. È questo il bilancio del brutto incidente avvenuto nella tarda serata di ieri sul viale Boccetta, nel pieno centro di Messina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli uomini del 118 e la Polizia Municipale, che ha effettuato tutti i rilievi del caso.

Le dinamiche dell’incidente che intorno alle 22.50 di ieri sera ha coinvolto due auto sul viale Boccetta a Messina non sono ancora del tutto chiare. Dalle prime ricostruzioni, due vetture si sono scontrate, una si è ribaltata andando a finire al centro della carreggiata, in parte sopra il cordolo divisorio. Il personale del 118 ha trasportato in ospedale per accertamenti una delle persone coinvolte, rimasta ferita a seguito dell’incidente.

