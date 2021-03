Bisca clandestina in un circolo privato: denunciate 14 persone nel messinese

I Carabinieri hanno scoperto una bisca clandestina all’interno di un circolo privato di Francavilla di Sicilia. Multati i 13 clienti e denunciato il titolare per l’esercizio del gioco d’azzardo. A tutti i presenti, inoltre, è stata contestata la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

È successo nella notte tra sabato e domenica, nel corso dei servizi di controllo del territorio. I Carabinieri della Stazione di Francavilla di Sicilia hanno notato qualcosa di anomalo in prossimità di un circolo privato della cittadina dell’Alcantara, sentendo delle voci provenire dall’interno del locale che era chiuso e con le saracinesche abbassate.

I militari, pertanto, avendo fondato motivo di ritenere che all’interno del locale si stesse svolgendo attività illecita sono intervenuti facendo ingresso nel circolo. Al momento dell’accesso dei militari, due degli avventori hanno cercato di allontanarsi passando per la porta posta sul retro, che era stata presidiata dai Carabinieri che li hanno prontamente bloccati.

I Carabinieri hanno constatato che il circolo era stato adibito a bisca clandestina, allestendo un tavolo da gioco coperto da un panno verde sui cui erano poggiate fiches e carte da poker. All’interno sono stati trovati 13 clienti, ognuno dei quali era in possesso di somme di denaro contante, per un totale complessivo di quasi 5.000 euro.

I presenti sono stati denunciati in stato di libertà per partecipazione a giochi d’azzardo, mentre il titolare del circolo è stato denunciato anche per l’esercizio del gioco d’azzardo, avendo consentito il gioco d’azzardo all’interno del locale. Inoltre a tutti presenti è stata contestata la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 €, per la violazione della normativa anti covid-19 in materia di assembramenti. Infine per tre di loro è stata contestata anche la violazione delle norme in materia di spostamenti tra comuni, essendo provenienti da Comuni diversi da quello di Francavilla di Sicilia.

FONTE: Legione Carabinieri “Sicilia” – Comando Provinciale di Messina

