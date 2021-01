Beccato fuori casa nonostante i domiciliari: arrestato pluripregiudicato a Messina

La Polizia di Stato di Messina ha tratto in arresto un 27enne per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo è stato trovato in centro città, in via La Farina, fuori casa nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare. Alla vista degli agenti ha tentato di nascondersi dietro le auto in sosta. Raggiunto dai poliziotti, ha tentato di giustificarsi.

Ad arrestarlo, ieri, lunedì 18 gennaio 2021, sono stati alcuni agenti delle Volanti, impegnati nel controllo del territorio.

Pluripregiudicato e agli arresti domiciliari – spiegano dalla Questura di Messina –, transitava in via La Farina violando la misura cautelare. Il ventisette messinese ha provato prima a nascondersi dietro le auto in sosta poi, una volta raggiunto, ha cercato di giustificarsi.

Le motivazioni addotte si sono rivelate incongruenti e poco verosimili. Un più approfondito controllo ha evidenziato che l’uomo si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari per il reato di furto aggravato. In conseguenza è stato tratto in arresto e trattenuto presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

FONTE: Questura di Messina

