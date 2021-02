Beccato con la droga nel furgone: arrestato 28enne

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Di questo è ritenuto responsabile il 28enne R.D., arrestato venerdì a Roccalumera dai Carabinieri della locale Stazione e dal Nucleo Operativo della Compagnia Messina Sud.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato il giovane circolare a bordo di un furgone lungo le strade del paese e lo hanno sottoposto a controllo. L’atteggiamento del giovane ha insospettito i militari che pertanto hanno proceduto a perquisizione del suo veicolo, rinvenendo circa 90 grammi di sostanza stupefacente di tipo “hashish”.

La perquisizione è stata estesa anche presso la sua abitazione con esito negativo. Lì ad attenderlo è stato trovato un giovane del posto. I militari lo hanno sottoposto a sua volta a controlli, estesi anche presso l’abitazione, trovandolo in possesso di una modica quantità di hashish per la quale è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione illecita di stupefacenti.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, R.D. è stato arrestato, in flagranza, per detenzione di sostanza stupefacente e, al termine delle formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Messina, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta ieri mattina.

Il Giudice del Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri ed ha applicato al giovane R.D. la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di processo.

