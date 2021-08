Autostrada A20 Messina-Palermo. Auto in fiamme nella Galleria Telegrafo: traffico in tilt

Traffico bloccato ormai da diverse ore sull’autostrada A20 Messina-Palermo per un’auto in fiamme all’interno della Galleria Telegrafo. Sono intervenuti, con difficoltà, a causa del traffico, i Vigili del Fuoco. Dalle prime informazioni disponibili sembrerebbe che alcune persone siano rimaste intossicate. Sul posto diverse ambulanze.

È successo intorno alle 11.09 di oggi, martedì 31 agosto, sulla A20 Messina-Palermo, in direzione Messina. Un’auto ha preso fuoco all’interno della Galleria Telegrafo. Due le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute sul posto. Attualmente l’incendio è stato spento, ma il traffico è ancora completamente bloccato. Chiusi gli accessi di Rometta e Villafranca.

Maggiori aggiornamenti verranno comunicati nel corso della giornata dai Vigili del Fuoco.

A commentare, intanto, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Messina: «Più volte abbiamo evidenziato , ed anche denunciato , disagi e rischi legati alla sicurezza delle nostre autostrade , anche alla luce del protrarsi dei lavori sul viadotto ritiro e le problematiche di variabilità nella tratta da Villafranca a Messina con la contestuale inagibilità delle rampe Giostra-Annunziata. Non vogliamo fare allarmismi né essere le cassandre di turno, ma pensiamo al recente annuncio da parte del CAS che intenderebbe dai prossimi mesi limitare per tutta la tratta da Giostra a Villafranca la circolazione ad una sola corsia in entrambi i sensi di marcia e invitiamo a riflettere su cosa potrebbe accadere se l’incidente odierno si ripetesse in quelle circostanze. Le nostre autostrade, abbandonate al degrado da anni hanno necessità di grandi manutenzioni infrastrutturali ma occorre innanzitutto programmare interventi mirati e conciliare sempre cantieri e sicurezza».

