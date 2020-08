Auto prende fuoco mentre è in marcia: l’intervento dei Vigili del Fuoco – VIDEO

Un’auto ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo oggi, lunedì 24 agosto, intorno alle 8.30 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare le fiamme e spegnere l’incendio e la Polizia.

A intervenire in via Statale Sant’Antonio, a Barcellona P.G., è stata una squadra del Distaccamento di Milazzo del Comando dei Vigili del fuoco di Messina con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato. L’incendio dell’autovettura è divampato dal vano motore mentre il veicolo era ancora in marcia.

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’auto e la zona circostante. Sul posto era presente anche la Polizia.

