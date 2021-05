Auto in fiamme sulla A20 Messina-Palermo: l’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

Momenti di tensione stamattina sull‘autostrada A20 Messina-Palermo a causa di un incendio che ha coinvolto un’auto mentre viaggiava in direzione Messina. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, che si sono subito messi in azione per domare le fiamme. Sfortunatamente, il mezzo è andato distrutto.

È successo oggi, mercoledì 12 maggio, intorno alle 8.00 al km14,600 dell’autostrada A20 Messina-Palermo. Il traffico, spiegano dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina, è rimasto leggermente congestionato durante le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenute le squadre del presidio fisso del CAS Boccetta (consorzio autostrade siciliane) e i volontari del Distaccamento di Villafranca Tirrena.

I mezzi dei Vigili del Fuoco intervenuti stamattina per spegnere le fiamme che avevano avvolto l’auto sull’autostrada A20 Messina-Palermo sono stati il fauno (un mezzo speciale antincendio utilizzato anche per gli incendi boschivi), pick-up con modulo attrezzato, autopompa serbatoio e autobotte per supporto idrico. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta, gli operatori hanno fatto rientro nelle proprie sedi. La Polizia Stradale si è occupata di coordinare la viabilità della rete. Ancora da accertare, le cause dell’incendio e la dinamica dei fatti.

(23)