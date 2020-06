Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga: in carcere 61enne

Si aprono le porte del carcere per il 61enne arrestato pochi giorni fa dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante la perquisizione domiciliare, a seguito di un appostamento, gli agenti avevano trovato nell’abitazione dell’uomo 22 grammi di cocaina, 32 di sostanza da taglio, un bilancino e quasi 9mila euro in contanti.

Era stato arrestato pochi giorni fa in flagranza di reato dai poliziotti del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto. Bernardo Mirabile, 61enne barcellonese con precedenti specifici, era stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, 32 grammi di sostanza da taglio, un bilancino, un coltello e materiale per il confezionamento delle singole dosi, nonché della somma di denaro pari a 8.990 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Ieri, lo stesso personale ha dato esecuzione alla misura cautelare emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. con la quale è stato disposto il trasferimento in carcere del sessantunenne presso la casa circondariale di quel centro.

FONTE: Questura di Messina

(32)