Approfitta dell’assenza dei proprietari per svaligiare una casa: denunciato 22enne

I Carabinieri hanno denunciato un 22enne della provincia di Messina per furto in abitazione. Il giovane è sospettato di essersi introdotto in una casa e di averla svaligiata approfittando dell’assenza dei proprietari. Ad incastrarlo una collana in oro giallo.

A seguito delle indagini, i Carabinieri della Stazione di Taormina hanno quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Messina il 22enne Taorminese, residente in Calatabiano (CT), ritenuto responsabile di furto in abitazione.

I Carabinieri avevano avviato le indagini a seguito di un furto in un’abitazione di Castelmola (ME) avvenuto lo scorso 15 gennaio quando un ladro si era introdotto nella casa mentre i proprietari erano fuori ed aveva messo a soqquadro tutte le stanze impossessandosi di un cofanetto portagioie contenente collane e monili in orso del valore di circa 800,00 euro nonché un computer e materiale informatico.

I Carabinieri della Stazione di Taormina hanno acquisito le immagini dei sistemi di sorveglianza della zona e sono riusciti ad individuare il ladro che è stato successivamente identificato. I militari hanno svolto una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato rinvenendo una collana in oro giallo sottratta dall’appartamento di Castelmola che è stata riconosciuta dal proprietario ed è stata restituita.

FONTE: Legione Carabinieri Sicilia – Comando Provinciale di Messina

