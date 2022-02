Antillo. Il tetto di una scuola scoperchiato dalle raffiche di vento: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Sono state talmente forti le raffiche di vento, che hanno circondato Messina e provincia, da scoperchiare il tetto della “Carlo Smiroldo”, scuola statale di Antillo, il più interno dei comuni della Valle d’Agrò, direzione Catania. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, del distaccamento di Letojanni, per mettere in sicurezza l’edificio scolastico.

«Il tetto della scuola Carlo Smiroldo in via dei Mille ad Antillo – dicono i soccorritori – era completamente divelto dalle forti raffiche. Fortunatamente nessun danno a persone o cose. Le faticose operazioni sono terminate poco prima delle 20, con l’eliminazione di ogni pericolo per la popolazione».

